Мужчина погиб на пожаре в РТ, который уничтожил его дачу, баню и авто

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в СНТ «Прогресс» в Елабужском районе республики поступило сегодня в 8.36 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ №62 установили, что горит небольшой одноэтажный кирпичный дом. Кроме того, огонь перекинулся на баню и легковушку «Лада».

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 09.10 пожарные локализовали пожар на площади 88 кв. метров. Через 13 минут возгорание было полностью ликвидировано.

При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили на кухне предположительно тело 62-летнего хозяина дачи.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Причина пожара устанавливается. Скорее всего, к трагедии привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи или неосторожное обращение с огнем», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

