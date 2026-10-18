Мужчина погиб на пожаре в Казани из-за непотушенной сигареты

Пожар случился сегодня в квартире одного из домов на проспекте Ибрагимова в Московском районе Казани.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожару был присвоен ранг №1. Когда первые подразделения прибыли на место, открытого огня уже не было – пожар сам собой затух. Однако в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки пожарные обнаружили последствия – горели старые вещи и внутренняя отделка на площади 8 кв. метров.

В зале пожарные нашли тело 57-летнего мужчины. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.