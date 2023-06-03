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Происшествия 3 июня 2023 09:35

Мужчина погиб на пожаре в челнинской многоэтажке

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В Челнах на проспекте Вахитова в многоэтажном доме случился пожар, сообщили »Татар-Информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Горение происходило в однокомнатной квартире, внутри все было завалено мебелью. Огнеборцам пришлось вскрывать дверь.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ванной комнате в воде пожарные обнаружили 42-летнего мужчину, вытащили его из квартиры и передали врачам, но, к сожалению, он погиб.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.

#погиб на пожаре
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