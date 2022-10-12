Мужчина погиб на пожаре в частной бане в татарстанском селе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в селе Кузембетьево Мензелинского района республики поступило сегодня в 13.31 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что огонь охватил небольшую частную баню и часть кухни в доме.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 13.54 возгорание было ликвидировано на площади 21 кв. метр. Жертвой пожара стал 54-летний мужчина. Кроме того, пострадала 84-летняя женщина, ее госпитализировали. Причины пожара устанавливаются.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ



