Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в Татарстане

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пожар произошел накануне в селе Дурасово Лениногорского района РТ, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит дощатая постройка, обшитая металлическим профлистом. Позднее пожар ликвидировали на площади 18 квадратных метров.

Во время разбора сгоревших конструкций сотрудники пожарной охраны обнаружили тело 64-летнего мужчины. Предварительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении.