Мужчина отравился продуктами горения, пытаясь потушить пожар в своем доме в РТ
Житель Татарстана отравился продуктами горения при тушении пожара в своем доме.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелся одноэтажный частный дом в селе Савалеево. Площадь пожара составила 96 «квадратов». Пытаясь потушить пожар, 73-летний хозяин получил отравление продуктами горения средней степени и был госпитализирован в Заинскую ЦРБ.
Причинами пожара могли стать аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.