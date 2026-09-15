news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 15 сентября 2026 12:30

Мужчина отравился продуктами горения, пытаясь потушить пожар в своем доме в РТ

Читайте нас в

Житель Татарстана отравился продуктами горения при тушении пожара в своем доме.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелся одноэтажный частный дом в селе Савалеево. Площадь пожара составила 96 «квадратов». Пытаясь потушить пожар, 73-летний хозяин получил отравление продуктами горения средней степени и был госпитализирован в Заинскую ЦРБ.

Причинами пожара могли стать аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

#гу мчс рф по рт #пожар в частном доме #отравление продуктами горения
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Минобрнауки РТ разъяснило, как будут работать школы и детсады в дни голосования

Минобрнауки РТ разъяснило, как будут работать школы и детсады в дни голосования

14 сентября 2026
Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

15 сентября 2026
Новости партнеров