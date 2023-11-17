Мужчина открыл огонь из ружья в московском метро

В московском метро произошел конфликт со стрельбой, сообщил столичный департамент транспорта.

Как указано в сообщении, сегодня утром перед входом в западный вестибюль станции «Рязанский проспект» произошел конфликт двух мужчин, один из которых при себе имел ружье с разрешением на ношение. В результате один из участников конфликта выстрелил в сторону потолка.

В результате никто не пострадал, нарушитель был оперативно задержан пассажиром , полицией и службой безопасности метро.

«Стрелявший задержан. Предварительно конфликт произошел на почве личной неприязни», – отметили в департаменте.