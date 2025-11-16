Мужчина надышался дымом, спасая пожилую женщину из горящего дома в Альметьевске
На улице Овражной в Альметьевске загорелся одноэтажный бревенчатый частный жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
37-летний мужчина, проезжавший мимо на автомобиле, заметил языки пламени и дым из окна дома. Не раздумывая, он бросился на помощь. Мужчина забежал в горящее здание и в задымленном коридоре обнаружил 65-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выбраться.
Оба – мужчина и спасенная пенсионерка – получили отравление продуктами горения. Их доставили в Альметьевскую ЦРБ.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.