Происшествия 16 ноября 2025 18:26

Мужчина надышался дымом, спасая пожилую женщину из горящего дома в Альметьевске

‎На улице Овражной в Альметьевске загорелся одноэтажный бревенчатый частный жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

37-летний мужчина, проезжавший мимо на автомобиле, заметил языки пламени и дым из окна дома. Не раздумывая, он бросился на помощь. Мужчина забежал в горящее здание и в задымленном коридоре обнаружил 65-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выбраться.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Оба – мужчина и спасенная пенсионерка – получили отравление продуктами горения. Их доставили в ‎Альметьевскую ЦРБ.

‎Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и ‎эксплуатации электрооборудования.

#Альметьевск #пожар
