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Происшествия 2 декабря 2024 14:40

Мужчина, которого сегодня утром сбила легковушка в Казани, скончался в больнице

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Сегодня утром 45-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил 60-летнего пешехода.

Мужчина переходил дорогу на красный свет по пешеходному переходу.

ДТП произошло на перекрестке улиц Чуйкова и Мусина.

Как сообщили в ГАИ Казани, мужчина скончался в больнице.

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