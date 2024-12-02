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Мужчина, которого сегодня утром сбила легковушка в Казани, скончался в больнице
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Сегодня утром 45-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил 60-летнего пешехода.
Мужчина переходил дорогу на красный свет по пешеходному переходу.
ДТП произошло на перекрестке улиц Чуйкова и Мусина.
Как сообщили в ГАИ Казани, мужчина скончался в больнице.
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