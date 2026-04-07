Происшествия 7 апреля 2026 12:39

Мужчина из Нурлата, желая купить автомобиль, отдал мошенникам более 800 тысяч рублей

Житель Нурлата, желая приобрести автомобиль, стал жертвой аферистов и отдал им более 800 тысяч рублей.

Как сообщает МВД по РТ, 44-летний мужчина увидел в интернете объявление о продаже автомобиля и связался с продавцом. Договорившись о покупке, он взял кредит на 800 тысяч рублей, добавил свои личные накопления, а затем перевел продавцу 843 300 рублей. Спустя месяц автомобиль так и не пришел, а злоумышленники перестали выходить на связь. После этого мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номера аферистов были зарегистрированы в Москве.

«Прежде чем совершать сделку в сети Интернет, всеми возможными способами убедитесь в надежности продавца», – предупредили в ведомстве.

#МВД по РТ #Нурлатский район РТ #Нурлат #мошенники в интернете
