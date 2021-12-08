Мужчина и женщина получили травмы в лобовом столкновении двух авто в РТ

Серьезное ДТП произошло сегодня в третьем часу дня на автодороге Кайбицы – Камылово возле деревни Ульянково.

Как стало известно ИА «Татар-информ» со слов очевидцев, на дороге лоб в лоб столкнулись «Жигули» 7-й модели и Volkswagen. Удар был такой силы, что у «классики» вылетело лобовое стекло и оторвало капот.

«С места ДТП увезли двоих пострадавших – водителя отечественной легковушки и пассажирку этого же автомобиля. У обоих травмы головы», - пояснили свидетели аварии.