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Ру Тат
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Здоровье
14 июня 2022  15:29

Мужчина и женщина получили переломы, участвуя в конкурсах на Сабантуе в Татарстане

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За минувшие выходные двоих человек доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана с переломами, полученными во время участия в конкурсах на районных праздниках Сабантуя. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе РКБ.

33-летний житель Казани приехал на Сабантуй в Атнинский район РТ. Во время соревнований по борьбе он получил перелом лодыжки.

31-летняя жительница Челнов оказалась на Празднике плуга в Рыбно-Слободском районе РТ. Она решила поучаствовать в соревнованиях по армрестлингу и получила перелом плечевой кости.

«Оба пациента были доставлены к нам, обоих прооперировали хирурги отделения травматологии №1. Сегодня они в удовлетворительном состоянии находятся в больнице», – рассказали агентству в пресс-службе больницы.

#ркб #сабантуй #переломы
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