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Происшествия
23 декабря 2021  07:16
Полина Шевчук

Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре в Мензелинске

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Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре в Мензелинске

Сообщение о том, что в Мензелинске на улице Некрасова горит небольшой бревенчатый дом, поступило сегодня в 3.43 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

К моменту приезда первых пожарных расчетов огонь полностью охватил дом.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 3.53 пожарным удалось локализовать возгорание, а через 20 минут полностью потушить пожар.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

При разборе сгоревших конструкций были найдены тела мужчины и женщины.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Причины пожара, площадь которого составила 48 кв. метров, устанавливают.

#погиб в огне #пожар #МЧС РТ
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