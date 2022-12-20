Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре в двухэтажке Лениногорска

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Лермонтова в Лениногорске вспыхнул рано утром во вторник, 20 декабря. Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб в 4.28, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На месте пожарные выяснили, что горят вещи и мебель в двухкомнатной квартире на втором этаже дома.

В 04.39 пожар был локализован. Через минуту пожарные справились с открытым горением.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Во время проливки сгоревших конструкций было обнаружено вначале тело мужчины, а через некоторое время – тело женщины. Их личности устанавливаются.