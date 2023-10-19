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Мужчина и женщина погибли на пожаре в челнинской девятиэтажке
На проспекте Джалиля в Челнах загорелась квартира в девятиэтажном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Из коридора на 2,5 этаже пожарные вынесли женщину. Она находилась без сознания, позднее врачи констатировали ее смерть.Еще двух спасенных мужчин пожарные вывели по лестничному маршу, медики госпитализировали их в лечебное учреждение.
Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В горевшей комнате обнаружено тело второго погибшего – предположительно мужчины приблизительно 40 лет.
К тушению пожара привлекались 8 единиц техники и 25 человек личного состава пожарной охраны.
Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.
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