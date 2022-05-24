Мужчина и женщина погибли на пожаре в частном доме в Татарстане

Пожар произошёл в селе Кузьминовка Лениногорского района республики, в частном доме на улице Школьной. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в половину шестого вечера.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через некоторое время на место прибыли огнеборцы, которые установили, что в доме загорелись вещи и мебель. Вскоре возгорание площадью в два квадратных метра потушили.

На месте пожарные обнаружили два тела: 51-летнего мужчины и 47-летней женщины. Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.