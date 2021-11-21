Мужчина и женщина погибли на пожаре в частном доме в казанском поселке Мирный

Сообщение о том, что в Приволжском районе Казани на улице Новосельской поселка Мирный горит частный дом, на номер пожарной охраны 101 поступило в 23.05.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, горели вещи и мебель в спальне дома.

В 23.18 в процессе тушения огня пожарные обнаружили погибшую женщину. Спустя десять минут нашли мужчину, который еще подавал признаки жизни. Его вынесли из горящего дома и передали медикам, увы, спасти его не удалось. В 23.33 он скончался.

В 23.42 огонь был потушен, причины предстоит установить пожарным дознавателям.