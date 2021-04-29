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Ру Тат
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29 апреля 2021  07:02
Полина Шевчук

Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре в татарстанской деревне

Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре в татарстанской деревне
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Накануне в 22.26 на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение, что в деревне Яна-Буляк Тукаевского района республики на улице Габдуллы Тукая горит дом.

Уже через три минуты у охваченного огнем дома были первые пожарные расчеты. К тому моменту произошло обрушение кровли по всему периметру здания.

«Скорее всего, в силу ночного времени очевидцы пожар заметили поздно, когда огонь уже вышел наружу», – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 23.35 возгорание было ликвидировано. Позднее при разборе сгоревших конструкций были найдены тела 80-летней женщины и 51-летнего мужчины.

Причины трагедии устанавливаются.
 

МЧС РТ погиб в пожаре мужчина
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