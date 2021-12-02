Мужчина и женщина отравились угарным газом в Бугульме

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Бугульме в одной из квартир дома №28 по улице Гафиатуллина два человек отравились, предположительно, угарным газом.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 48-летняя женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Медики забрали в больницу женщину и 27-летнего юношу.

Предварительный диагноз – отравление угарным газом средней и легкой степени тяжести.

Женщину госпитализировали, а молодого человека после осмотра врачами отправили домой.

На место выехала аварийная бригада «04». Причина выясняется.

