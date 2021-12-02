news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
2 декабря 2021  07:55
Полина Шевчук

Мужчина и женщина отравились угарным газом в Бугульме

news_top_970_100

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Бугульме в одной из квартир дома №28 по улице Гафиатуллина два человек отравились, предположительно, угарным газом.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 48-летняя женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Медики забрали в больницу женщину и 27-летнего юношу.

Предварительный диагноз – отравление угарным газом средней и легкой степени тяжести.

Женщину госпитализировали, а молодого человека после осмотра врачами отправили домой.

На место выехала аварийная бригада «04». Причина выясняется.
 

#отравление #МЧС РТ #угарный газ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное