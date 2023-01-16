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Ру Тат
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Происшествия
16 января 2023  10:32

Мужчина и юноша пострадали на пожаре в частном доме в Казани

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Сообщение о пожаре в частном доме в казанском поселке Привольный поступило сегодня в 5.33 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Уже через 13 минут на месте были пожарные. Им удалось оперативно справиться с возгоранием на площади 2 кв. метра.

В результате пострадали два человека – 52-летний мужчина и 19-летний юноша. Их с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Причины пожара устанавливаются.
 

#пожар казань #пострадали на пожаре #МЧС РТ
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