Мужчина и его 7-летний сын пострадали на пожаре в таунхаусе в центре Казани

Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

Пожар случился минувшей ночью в таунхаусе в Катановском переулке в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ. По данным ведомства, возгорание произошло в коридоре шестикомнатной двухуровневой квартиры. Из-за этого в коридоре на первом этаже возникло сильное задымление, оно отрезало жильцов от путей эвакуации. Прибывшие на место пожарные спасли троих человек, использовав трехколенную лестницу, а также маску спасаемого и соответствующий дыхательный аппарат на сжатом воздухе.

В результате происшествия пострадали 41-летний мужчина и его 7-летний сын. Мужчину увезли в РКБ с ожогами третьей степени: лица, кистей, спины, голеней и стоп; а также с отравлением продуктами горения. Ребенка доставили в ДРКБ с аналогичным отравлением. Пожарные также эвакуировали 41-летнюю женщину, она не пострадала.

Площадь пожара составила 30 кв. метров, предварительная причина происшествия – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.