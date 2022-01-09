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Происшествия
9 января 2022  23:03

Мужчина и двое детей отравились угарным газом в Авиастроительном районе Казани

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Медиков скорой помощи пришлось вызывать сегодня вечером в квартиру одного из домов на улице Дементьева в Авиастроительном районе Казани. Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, мужчина и две девчоки отравились угарным газом.

4-летнюю и годовалую девочек с отравлением легкой степени тяжести госпитализировади в ДРКБ. 32-летний мужчина от госпитализации отказался, он получил отравление средней степени тяжести. 

Причины случившегося предстоит выяснить экспертам. 
 

#Отравление угарным газом
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