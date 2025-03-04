Мужчина, готовивший диверсию в Белгородской области, получил 20 лет лишения свободы

Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали мужчину, который планировал по заданию украинских спецслужб подорвать технику и личный состав российской армии.

Как сообщает ТАСС, мужчина незаконно приобрел взрывное устройство.

Возбуждены уголовные дела «Государственная измена», «Приготовление к диверсии» и «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 20 лет с отбыванием наказания в тюрьме сроком на три года, остальной части – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и штрафом 500 тысяч рублей.