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Происшествия 11 января 2024 09:46

Мужчина госпитализирован с переломами после столкновения двух иномарок в Казани

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Накануне вечером водитель Hyundai врезался в Volkswagen, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ДТП произошло на Мамадышском тракте, когда водитель Hyundai, не убедившись в безопасности маневра, совершал перестроение и врезался в другую иномарку.

В итоге водителя Volkswagen госпитализировали со множественными переломами костей правого предплечья.

#дтп в казани
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