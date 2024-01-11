news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мужчина госпитализирован с переломами после столкновения двух иномарок в Казани
Скопировать ссылку
Накануне вечером водитель Hyundai врезался в Volkswagen, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
ДТП произошло на Мамадышском тракте, когда водитель Hyundai, не убедившись в безопасности маневра, совершал перестроение и врезался в другую иномарку.
В итоге водителя Volkswagen госпитализировали со множественными переломами костей правого предплечья.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2