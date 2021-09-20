Мужчина едва не утонул в Казанке, случайно упав с берега напротив «Ак Барс Арены»
Инцидент произошел накануне днем в Троицком лесу на берегу Казанки, напротив стадиона «Ак Барс Арена». 47-летний мужчина по неосторожности упал с берега в воду, его спас очевидец на лодке. Он доставил мужчину на берег.
Затем подоспевшие спасатели доставили мужчину с берега до кареты скорой помощи. Предварительная причина случившегося – несоблюдение правил безопасности у воды. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.