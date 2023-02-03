Глава МФЦ Татарстана предложила открыть офис «Мои документы» в Куюках

В густонаселенном поселке Куюки Пестречинского района Татарстана необходимо открыть офис «Мои документы». С таким предложением выступила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова на итоговой коллегии ведомства в Казани. По ее словам, жители поселка неоднократно обращались с таким запросом.

«Население поселка ежегодно прирастает, сегодня там проживают 52 тысячи человек, что сопоставимо по численности со средним городом республики. Поселок находится на первом месте по российским меркам заселенности сельских населенных пунктов. Но при этом за оформлением необходимых документов его жителям приходится ехать в МФЦ в Казань либо в Пестрецы. У большинства из них, а это семьи с детьми, такой возможности нет», — сказала она.

Летом прошлого года при поддержке Министерства юстиции РТ был организован выездной прием на автобусе в поселке Куюки и в жилом комплексе «Царево Вилладж». Сотрудники казанских офисов МФЦ по графику один раз в неделю вели прием местных жителей в мобильном офисе МФЦ. Особенно востребованными для мам с детьми стали услуги регистрации по месту жительства, постановке на очередь в детский сад, а также по оформлению СНИЛсов на детей и получению мер поддержки.