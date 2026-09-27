Муж татарской певицы Эльвиры Сафиной погиб на СВО

Муж татарской поэтессы и певицы Эльвиры Сафиной Марат Сафин погиб на СВО. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Спасибо за счастливые годы, проведенные вместе. Спасибо за нашу дочь, нашего сына. Спасибо за твою любовь, уважение, нежность и внимание. Спасибо за то, что был моим единственным. Тысячу раз спасибо тебе за всё», – написала Сафина.

По словам певицы, ее супруг добровольно отправился в зону СВО. Она рассказала, что о своем решении мужчина сообщил семье лишь накануне отъезда.

«Он ушел на специальную военную операцию. Добровольно. Может быть, думал, что и его вклад должен быть. Мы даже не успели ничего понять: вечером сказал, а утром уже нужно было уезжать», – рассказала артистка.