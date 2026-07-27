Муж с женой погибли в результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону

Два человека погибли в результате воздушной атаки врага на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, погибшие приходились друг другу мужем и женой. Еще пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток.

«Раненым оказана медицинская помощь, одному – с легкими ранениями –на месте, четверо доставлены в БСМП Ростова. Медики делают все необходимое. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь», – написал Слюсарь в МАКС.

По информации главы региона, зафиксированы разрушения в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону. В результате падения БПЛА произошли пожары на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Загорелись несколько автомобилей, припаркованных возле домов.

«Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении», – добавил Слюсарь.