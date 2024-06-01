Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Муж не успел до СВО решить проблемы с домом: как помогают женам бойцов в РТ
Муж Алины Степановой участвует в спецоперации почти два года. До отъезда он успел построить дом, но были проблемы с водоснабжением и канализацией. Однако Николай знал, что семью военного не оставят без помощи.
В прошлом году власти Высокогорского района Татарстана провели воду, помогали с очисткой территории от снега, привозили дрова.
Зимой возникла проблема с канализацией — ее решили без промедлений.
«К нам приехали, проложили воду. Сами они закупили трубы, сами закупили весь материал. Они полностью всё проложили, всё подключили, всё сделали. Всё было замечательно», — рассказала Алина.
«Также я зимой обращалась уже к главе поселения. Нам чтобы откачать канализацию, нужно зайти с другой стороны участка, и там огромный сугроб, который я не смогла бы разрыть. Они тоже приехали, прислали человека. Они откопали мне это место. Я спокойно смогла вызвать машину, откачать канализацию. Также они привозили дрова несколько раз», — добавила жена бойца.
Теперь женщина готовит новое обращение к администрации. «И в целом администрация, и глава района, и глава поселения всегда идут навстречу. Сейчас я буду обращаться уже с новой просьбой. <...> дорога уже осела — после того, как провели трубы. Чтобы нам помогли как-то постелить асфальт, чтобы нарастить. Ездить, конечно, по весне невозможно», — поделилась она.
Государство заботится о семье бойца. Положенные льготы касаются всех важных социальных направлений — это жилье, медицина, учеба, отдых.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»