Муж не успел до СВО решить проблемы с домом: как помогают женам бойцов в РТ

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Муж Алины Степановой участвует в спецоперации почти два года. До отъезда он успел построить дом, но были проблемы с водоснабжением и канализацией. Однако Николай знал, что семью военного не оставят без помощи.

В прошлом году власти Высокогорского района Татарстана провели воду, помогали с очисткой территории от снега, привозили дрова.

Зимой возникла проблема с канализацией — ее решили без промедлений.

«К нам приехали, проложили воду. Сами они закупили трубы, сами закупили весь материал. Они полностью всё проложили, всё подключили, всё сделали. Всё было замечательно», — рассказала Алина.

«Также я зимой обращалась уже к главе поселения. Нам чтобы откачать канализацию, нужно зайти с другой стороны участка, и там огромный сугроб, который я не смогла бы разрыть. Они тоже приехали, прислали человека. Они откопали мне это место. Я спокойно смогла вызвать машину, откачать канализацию. Также они привозили дрова несколько раз», — добавила жена бойца.

Теперь женщина готовит новое обращение к администрации. «И в целом администрация, и глава района, и глава поселения всегда идут навстречу. Сейчас я буду обращаться уже с новой просьбой. <...> дорога уже осела — после того, как провели трубы. Чтобы нам помогли как-то постелить асфальт, чтобы нарастить. Ездить, конечно, по весне невозможно», — поделилась она.

Государство заботится о семье бойца. Положенные льготы касаются всех важных социальных направлений — это жилье, медицина, учеба, отдых.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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