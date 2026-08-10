Муж на льду, сын за кулисами, ультра-си есть: пекинская Трусова в образе Мулан

За две недели до возвращения на международные соревнования Александра Трусова устроила шоу в Пекине. Четверные лутцы, новая программа, толпы фанатов и первый день рождения сына. Как прошло выступление «королевы четверных» на Magic On Ice в Китае - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fsrussia.ru

Четверной лутц в Пекине и подготовка к «челленджеру» в Японии — Александра Трусова вернулась

До первого за долгое время международного старта одной из самых ярких и титулованных российских фигуристок в истории одиночного катания Александры Трусовой остались считаные недели. Фигуристка выступит на «челленджере» в Токио с 4 по 6 сентября. Ради этого она даже отказалась от участия в шоу именитого продюсера Ильи Авербуха в Краснодаре — выбор сделан в пользу спорта.

Однако перед важным турниром Трусова не засиживалась на московском катке. Вместе с другими российскими фигуристами она отправилась в Китай, где с 7 по 9 августа стала одной из главных звезд шоу Magic On Ice в Пекине.

Форма вице-чемпионки Олимпиады не вызывает вопросов — на тренировках и в показательных номерах она неоднократно исполнила четверной лутц. Наличие этого элемента в арсенале значительно повышает шансы Трусовой на победу в любых соревнованиях.

Александра Трусова на шоу Тутберидзе Фото: © соцсети фигуристки

В Китае Трусова показала две программы. Первая — уже знакомая поклонникам постановка под песню Zombie из тура Этери Тутберидзе. Вторая — абсолютно новый номер под саундтрек к фильму «Мулан», который зрители встретили овациями.

Очереди за автографами, подарки и день рождения Миши — как прошло выступление Трусовой в Пекине

Шоу прошло в Пекине, где Трусова когда-то завоевала серебро. Зал встретил 22-летнюю фигуристку овациями, а на автограф-сессиях выстраивались очереди из сотен человек. Трусова продемонстрировала чистый четверной лутц, причем не один раз. Этот элемент «важным маркером» — она смогла вернуть ультра-сложные прыжки после взросления и рождения сына. Это заявление перед новым сезоном было подкреплено получением нейтрального статуса ISU, который открывает ей путь на международные старты.

Компанию Александре составил ее супруг Макар Игнатов, который также выходил на лед. Рядом с родителями все время находился их сын Миша — в Китае мальчик отметил свой первый день рождения. Правда, адаптироваться к азиатскому времени ребенку было непросто: Трусова с улыбкой показала в соцсетях, как в 0:30 ночи Миша с аппетитом уплетал лапшу.

Кроме Трусовой и Игнатова, Россию на шоу представляли призеры последнего чемпионата России Марк Кондратюк, Мария Захарова, дуэты Василиса Кагановская — Максим Некрасов и Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

Александра с мужем Макаром и сыном Мишей Фото: © соцсети фигуристки

В Китае Трусова еще раз подтвердила: она готова бороться за самые высокие места, а Пекин снова доказал, что остается территорией любви к российскому фигурному катанию.