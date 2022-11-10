Муж главы пресс-службы Нижнекамского района ушел добровольцем на спецоперацию

Супруг начальницы пресс-службы Нижнекамского района Яны Еньковой Александр Комаров ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Его жена поделилась с «Татар-информом» своими мыслями по поводу этого поступка.

«Мой Саша — патриот до глубины души. Он никогда не боялся трудностей. Когда мужики начали бежать из России, он был в ярости... Я чувствовала, что рано или поздно этот день настанет. Мы говорили об этом несколько месяцев назад, и я ему пообещала, что не стану его останавливать. Я чувствую, что не имею на это никакого морального права. Это его выбор, выбор настоящего мужчины, достойного сына своего Отечества», — заявила Енькова.

Александр — журналист, состоит в поисковом отряде «Нефтехимик», два раза в год ездит искать останки советских солдат, погибших на Великой Отечественной войне, и очень трепетно к этому относился, снимает фильмы про эту работу, которые завоевывают награды российского и международного уровня.

По словам собеседницы агентства, Александр глубоко переживал всё то, что происходит в России. Как самый близкий человек, Яна знала, что если остановит его, то он всю жизнь будет сожалеть, что не помог российским военным. Сейчас ей очень страшно от мысли, что она может потерять его. «Страшно, как никогда в жизни», — призналась Енькова.

Александра не будет дома долгих 11 месяцев. «Мне без него будет очень тяжело этот год, на нем держалась вся семья, у меня сложная работа, все бытовые заботы он всегда брал на себя, чтобы я могла заниматься любимым делом, никогда мне ни в чем не отказывая. Теперь пришел мой черед поддержать его», — заключила Яна.