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На главную ТИ-Спорт 22 сентября 2026 14:27

Муж фигуристки Трусовой получил нейтральный статус от ISU

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Муж фигуристки Трусовой получил нейтральный статус от ISU
Фото: скриншот видео Первый канал

ISU расширил список российских фигуристов, допущенных к международным стартам в нейтральном статусе. Одобрение получили еще 12 спортсменов.

В одиночном катании допуск предоставлен Агате Петровой, Софии Сарновской, Софье Смагиной, Сандре Давыденко, Игнату Пахомову, Макару Игнатову и Николаю Колесникову.

В танцах на льду нейтральный статус получили дуэты Алексей Столяров / Полина Жарова и Таисия Шепталина / Дмитрий Пекин.

В парном катании список пополнил Степан Маришин.

Напомним, с сезона-2026/27 ISU разрешил россиянам возвращаться на международную арену в нейтральном статусе — он позволяет выступать на турнирах под эгидой организации без национальной символики.

#фигурное катание
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