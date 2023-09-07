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Муж блогера из Татарстана Гульнары Габдуллиной приехал в отпуск из зоны СВО
Фуд-блогер Гульнара Габдуллина в соцсетях поделилась радостной новостью – из зоны проведения спецоперации приехал ее муж. Самат – военный фельдшер, на службу он уехал в первые дни СВО. Мужчина в очередной раз приехал в отпуск.
Гульнара встретила супруга вместе с их детьми. Волнительный момент встречи она запечатлела на видео.
Ролик за день набрал большое количество просмотров. Подписчики искренне рады воссоединению семьи, и желают Гульнаре и Самату счастья.
«С большой теплотой слежу за этой семьей. Самат похож на моего сына. Он тоже был военным… Будьте счастливы”, “Очень рады за вас! Лишь бы он был жив-здоров”, “С такой любовью Самат смотрит на тебя”, “Наконец, вы вместе! Пусть ваши девочки растут в полной семье”», – пишут подписчики блогера.
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