Муж блогера из Татарстана Гульнары Габдуллиной приехал в отпуск из зоны СВО

Фото: соцстеи

Фуд-блогер Гульнара Габдуллина в соцсетях поделилась радостной новостью – из зоны проведения спецоперации приехал ее муж. Самат – военный фельдшер, на службу он уехал в первые дни СВО. Мужчина в очередной раз приехал в отпуск.

Гульнара встретила супруга вместе с их детьми. Волнительный момент встречи она запечатлела на видео.

Ролик за день набрал большое количество просмотров. Подписчики искренне рады воссоединению семьи, и желают Гульнаре и Самату счастья.

«С большой теплотой слежу за этой семьей. Самат похож на моего сына. Он тоже был военным… Будьте счастливы”, “Очень рады за вас! Лишь бы он был жив-здоров”, “С такой любовью Самат смотрит на тебя”, “Наконец, вы вместе! Пусть ваши девочки растут в полной семье”», – пишут подписчики блогера.