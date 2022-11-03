Мухтасибаты собрали уже более 6,8 млн рублей на поддержку мобилизованных из Татарстана

Татарстанские мухтасибаты продолжают сбор средств для помощи жителям РТ, призванным в рамках частичной мобилизации. К настоящему моменту их усилиями собрано свыше 6,8 млн рублей. Об этом сообщает ДУМ РТ.

Данные средства пойдут на закупку и отправку продукции халяль и других необходимых принадлежностей.

Как рассказали в Духовном управлении РТ, самый большой вклад внесли мусульмане из Нурлатского района. Усилиями имама-мухтасиба района Наиля хазрата Абулханова собрано свыше 700 тыс. рублей.

Помочь мобилизованным может любой желающий, сбор средств проводит благотворительный фонд ДУМ РТ «Закят». Реквизиты можно найти на сайте Духовного управления в РТ.