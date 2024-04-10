Мухтасибат Менделеевского района вручил подарки юным прихожанам мечетей

Мухтасибат Менделеевского района при Духовном управлении мусульман Татарстана вручил подарки детям в возрасте от 5 до 15 лет — участникам конкурса «Сладость последних дней Рамадана». Ребята стали счастливыми обладателями велосипеда, планшета и телефона, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Дети должны были активно принимать участие в коллективных молитвах в мечети в последние 10 дней месяца Рамадан.

1-е место завоевал Ислам Кашипов, ему вручили велосипед, 2-е место — Амир Ким, он удостоился планшета. 3-е место присудили Марьям Фахрутдиновой, ей передали мобильный телефон.

Также сегодня в центральной мечети Менделеевска состоялся праздничный намаз в честь праздника Ураза-байрам. Он называется гает-намаз, провел его Ирек хазрат Нуриев.

Напомним, Ураза-байрам знаменует завершение поста, который длился в течение священного для мусульман месяца Рамадан. Во время Ураза-байрама мусульмане благодарят за возможность испытать благословение и обуздать свои желания.

От лица главы района Радмира Беляева мусульман поздравил руководитель исполнительного комитета Роберт Искандаров.

«Пусть великий праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом благополучие и счастье! Желаю успехов, крепкого здоровья и благополучия!» — обратился он к присутствующим.