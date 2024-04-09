Мухтасибат Буинска организовал бесплатный проезд в общественном транспорте

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Бесплатный проезд в общественном транспорте — такой подарок жителям Буинска сделал мухтасибат города в честь завершения Священного месяца Рамадан.

Данные автобусы можно определить по информационным табличкам. Воспользоваться бесплатным проездом можно в течение дня. Хотя праздник приходится на выходной, организаторы благотворительной акции решили провести ее в рабочий день, когда наибольшее число горожан нуждается в услугах общественного транспорта. Нина Андреева, регулярный пассажир, говорит, что такие акции очень нужны.

«Очень хорошо, что есть такой автобус и ходит вовремя», — поделилась жительница города Буинска.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Рушания Шарафутдинова приехала в город по делам из деревни Нижний Наратбаш. На бесплатный автобус попала случайно. Ей часто приходится ездить на такси, а сегодня такой сюрприз.

«Прекрасная акция, бесплатный проезд, большое спасибо организаторам, что в преддверии праздника создают хорошее настроение», — рассказала жительница деревни.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Многочисленные положительные отзывы стали показателем необходимости подобных акций.

«Бесплатный автобус возит горожан в независимости от вероисповедания, это сделано благодаря пожертвованиям мусульман района с целью создать праздничное настроение», — пояснил мухтасиб Буинского района Ильмир Хасанов.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

По мнению организаторов, особенно важно, чтобы в таком многонациональном городе, как Буинск, его жители могли проявлять взаимное внимание и уважение друг к другу.

«В связи с наступлением праздника Ураза-байрам мы хотели поделиться своей радостью со всеми, с кем живем вместе в одном городе. Ведь благословенный месяц — это время добра, щедрости, единения и духовного совершенствования», — отметил соорганизатор акции Азамат Рамазанов.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Отметим, проведение таких благотворительных акций мусульманами Буинска стало хорошей многолетней традицией.