Мухаметшин рассказал Нилову о межпарламентских связях Татарстана

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин провел рабочую встречу с председателем Комитета Государственной Думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, обсудив развитие межпарламентских связей. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Во время встречи Мухаметшин рассказал о налаженном взаимодействии депутатов и сенаторов Федерального Собрания с органами законодательной и исполнительной власти республики.

«Эта работа играет исключительно важную роль и содействует участию Татарстана в национальных проектах и федеральных государственных программах», — подчеркнул он.

Стороны обменялись мнениями и выразили поддержку предлагаемых руководством страны социальных инициатив, направленных на решение задач по повышению уровня жизни граждан, а также обсудили вопросы формирования единого правового поля страны.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.