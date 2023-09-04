Мухаммадали, Арнэлла и Эванджелина стали самыми редкими именами новорожденных в Бугульме

Жители Бугульминского района РТ любят называть детей редкими именами, такими как Лука, Савелий, Давлат, Доминик, Мухаммадали, Арнэлла, Эванджелина, Эстель, Элария. Встречаются и двойные имена: Анна-Мария, Микаэлла-Бриана. Основные социально-демографические показатели по итогам регистрации актов гражданского состояния с начала 2023 года обсудили сегодня в мэрии Бугульмы. С докладом выступила начальник отдела ЗАГС исполнительного комитета Элла Демченко.

По ее словам, с начала года в Бугульме на свет появилось 466 малышей. С мая рождение детей регистрируют через сервис «Рождение ребенка» — без присутствия родителей. На основании сформированного ЗАГСом документа родители могут записать малыша в детский сад и в поликлинику, а также получить все выплаты и льготы без посещения органов власти.

«По итогам 8 месяцев 2023 года отмечается небольшое снижение общего числа рождения детей — на 7% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Снижение рождения первенцев и вторых детей связано с тем, что сегодня родителями становится малочисленное поколение 90-х годов. И как следствие демографической ямы 90-х сегодня мы констатируем снижение количества рождения первых и вторых детей», — подчеркнула Элла Демченко.

В то же время количество рождения третьих детей увеличилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. С начала 2023-го в Бугульминском районе многодетными стали 106 семей. Четвертые и последующие дети родились в 29 семьях. Средний возраст материнства за последние годы увеличился, на сегодняшний день составляет 29 лет.

Начальник отдела ЗАГС сообщила также о снижении регистрации смерти на 15% с начала года. Наибольший процент приходится на людей в возрасте 60 лет и старше. На первом месте — болезни сердечно-сосудистой системы (51%), на втором — злокачественные новообразования (16%), на третьем — болезни органов дыхания (10%).

Как и в предыдущие годы, наиболее активным возрастным периодом вступления в брак для мужчин и женщин является возраст от 25 до 34 лет. Самым возрастным женихом и невестой стали 73-летние жители города. Самой юной невесте исполнилось 18 лет, жениху — 19. Самым возрастным отцом стал мужчина 56 лет и самой возрастной мамой — 45-летняя бугульминка.

За 8 месяцев этого года расторгли свой брак 322 пары, показатель увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как и прежде, наибольшую долю 79% составляют разводы на основании решения суда. Самый короткий брак в году продлился пять месяцев. Самый длительный брак 53 года.