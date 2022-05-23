Мухаметшину вручили орден Салавата Юлаева за укрепление связей Татарстана и Башкортостана

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев вручил орден Салавата Юлаева Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину за укрепление связей между Татарстаном и Башкортостаном.

«Башкортостан – это многонациональная республика, но одним из ее символов является национальный герой Салават Юлаев. Его именем и названа одна из высших наград нашей республики – орден Салавата Юлаева. Глава республики Радий Хабиров подписал указ: за укрепление отношений между нашими республиками Фарид Хайруллович награждается этим орденом», – сказал Толкачев на презентации книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы».

Председатель Госсобрания напомнил, что Башкортостан и Татарстан – это два самых близких региона, которые объединены общей культурой, религией, общими подходами к решению многих вопросов.

«Дорогой Фарид Хайруллович, вряд ли в России найдется два таких парламента, которые строили бы отношения на принципах абсолютного взаимопонимания, постоянных коммуникации, поддержки инициатив, как в Башкортостане и Татарстане. В практику вошли совместные заседания комитетов, скоро мы с вами встречаемся в Нефтекамске, предметом разговора будет роль национальных языков в развитии диалога культур. Это важная тема, и мы уделяем большое внимание этим вопросам», – отметил Толкачев.