Политика 15 апреля 2026 10:38

Мухаметшину и Файзуллину присвоят звание почетного гражданина Казани

Звание «Почетный гражданин Казани» присвоят почетному председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину и министру строительства, архитектуры и ЖКХ России Иреку Файзуллину. С соответствующей инициативой сегодня выступил мэр Казани Ильсур Метшин на сессии Казгордумы.

«Оба неизменно демонстрируют высокий профессионализм, масштабность мышления и, эффективно решая самые сложные задачи, вносят значительный вклад в решение сложных социально-экономических проектов, во многом определяющих будущее нашей страны», – отметил Метшин.

По итогам голосования все депутаты единогласно поддержали обе кандидатуры.

#Фарид Мухаметшин #Ирек Файзуллин #Почетный гражданин Казани #Казгордума
Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

