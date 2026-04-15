Мухаметшину и Файзуллину присвоят звание почетного гражданина Казани

Звание «Почетный гражданин Казани» присвоят почетному председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину и министру строительства, архитектуры и ЖКХ России Иреку Файзуллину. С соответствующей инициативой сегодня выступил мэр Казани Ильсур Метшин на сессии Казгордумы.

«Оба неизменно демонстрируют высокий профессионализм, масштабность мышления и, эффективно решая самые сложные задачи, вносят значительный вклад в решение сложных социально-экономических проектов, во многом определяющих будущее нашей страны», – отметил Метшин.

По итогам голосования все депутаты единогласно поддержали обе кандидатуры.