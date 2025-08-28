Мухаметшин: Представительства Эрмитажа в регионах обогащают культурное пространство РФ

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил культурный центр «Эрмитаж-Евразия» и Яшмовую комнату в Оренбурге. Визит состоялся в рамках рабочей поездки, во время которой глава парламента республики принимает участие в мероприятиях Совета законодателей Приволжского федерального округа.

Культурный центр «Эрмитаж-Евразия» начал свою работу 6 сентября прошлого года. Здесь функционируют два выставочных зала и Яшмовая комната, которая пользуется особой популярностью у оренбуржцев и гостей города.

В рамках визита законодателям Поволжья была представлена выставка портретов 1830-1850-х годов. Экспозиция включает 58 работ отечественных и зарубежных художников, работавших в России в XIX веке. Это уже вторая выставка Эрмитажа в Оренбурге.

«Искренне рад, что проект создания культурных центров Эрмитажа в регионах нашей страны, который впервые был реализован в Казани, получает свое продолжение и доказывает эффективность такой формы работы», – поделился своими впечатлениями Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул: «Так уникальные коллекции и культурные ценности одного из крупнейших художественных и исторических музеев мира становятся доступными для всех россиян. Благодаря этому проекту жители регионов нашей большой страны имеют возможность общаться с высоким искусством за пределами Санкт-Петербурга».

«Более того, работа представительств Эрмитажа в регионах обогащает культурное пространство России и укрепляет единство многонационального народа нашей страны», – добавил председатель парламента Татарстана.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Сегодня в регионах работают пять центров-спутников Эрмитажа: «Эрмитаж-Казань», «Эрмитаж-Выборг», «Эрмитаж-Сибирь» (Омск), «Эрмитаж-Урал» (Екатеринбург) и «Эрмитаж-Евразия» (Оренбург). Первый из них был открыт в Казани 20 лет назад, и именно сегодня «Эрмитаж-Казань» отмечает свое юбилейное 20-летие.

«За это время появившееся в сердце Казанского Кремля первое российское представительство Государственного Эрмитажа <...> стало современным выставочным пространством, лидером по внедрению инновационных подходов в общении с аудиторией, настоящим мостом между культурами, поколениями и городами», – отметил Фарид Мухаметшин.

Он добавил, что за 20 лет казанским центром было организовано 28 уникальных выставок, более 13,5 тысяч музейных экспонатов привезены в Казанский Кремль, а выставки посетили более 1,9 млн человек.

«Мы создали образец, на который смотрит вся Россия», – подчеркнул глава парламента.

Фарид Мухаметшин пригласил коллектив «Эрмитаж-Евразия» к сотрудничеству с казанским центром. «Пусть каждый проект и выставки нового спутника на орбите Государственного Эрмитажа вдохновляют и радуют наших соседей в Приволжском федеральном округе», – заключил он.