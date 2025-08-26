Мухаметшина попросили помочь с организацией глубокой переработки зерна в Татарстане

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня Председатель Государственного Совета и секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин провел прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

К политику обратился президент ассоциации «Международное объединение инженеров», доктор технических наук, профессор, почетный машиностроитель РФ Нияз Хисметов. Он попросил оказать содействие во внедрении глубокой переработки зерна в Татарстане.

Ученый рассказал, что давно изучает данную тематику, а с планами строительства завода по глубокой биологической переработке зерна «живет» с 2014 года, когда в составе делегации Татарстана несколько раз посещал разные провинции Китая и знакомился с их опытом.

По мнению Хисметова, тема глубокой переработки зерна для Татарстана очень актуальна, в качестве сырья может использоваться местная пшеница, а на выходе производятся белки, минералы, витамины, фруктоза, глюкоза – всего около 200 видов продуктов.

«С началом пандемии коронавируса проект приостановили, начатое дело не удалось довести до конца, однако к этой работе приложены большие усилия, подобраны земельные участки, разработаны проекты, составлены соглашения, сметы, бизнес-план, построены экспериментальные цеха. Хотелось бы, не откладывая на долгий срок, в Татарстане начинать глубокую переработку зерна», – подчеркнул проситель.

Мухаметшин заинтересовался проектом и отметил, что необходимо изучить его важность для развития агропромышленного комплекса республики и в целом для экономики Татарстана.

«Вопрос очень непростой, требует тщательного изучения. Во-первых, необходимо посмотреть с точки зрения рентабельности, во-вторых – исследовать рынок, сможем ли мы обеспечить завод зерновой продукцией», – констатировал Председатель Госсовета РТ и взял вопрос на контроль.