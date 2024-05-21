Мухаметшин — журналистам: Вы помогаете публичной власти оставаться открытой для граждан

Фото: © Салават Камалетдинов/«Татар-информ»

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с представителями республиканских СМИ в связи с прошедшем 19 мая Днём печати. Он поблагодарил журналистов за их труд и напомнил, что впереди в этом году в регионе пройдут ряд крупных мероприятий, которые необходимо освещать в средствах массовой информации.

«Именно вы помогаете публичным органам власти оставаться открытыми и находиться в открытом диалоге с гражданами. В Татарстане работает большая команда работников СМИ. По-другому и быть не может в такой многонациональной республике, как Татарстан. Мы всегда относимся с большим вниманием к работе с журналистами. Вы — наши проводники, глаза и уши. Вместе с вами мы делаем большую политику, через вас получаем обращения наших людей. Средства массовой информации играют важную роль в осуществлении коммуникации, формировании общественного мнения и служат прочным мостом между властью и обществом», — обратился к собравшимся представителям СМИ Мухаметшин.

Фото: © Салават Камалетдинов/«Татар-информ»

На страницах газет и журналов, в социальных сетях, телесюжетах, радио находят отражение актуальные вопросы, которыми живет наша республика, добавил парламентарий.

При этом он призвал с большим вниманием отнестись к празднованию 80-летнего юбилея Великой Победы, который будет отмечаться в 2025 году.

«Журналисты Татарстана — счастливые люди. Потому что в республике проходят огромное количество крупных мероприятий, которые нужно освещать. У соседей такого нет. К примеру, достойно провели „Игры будущего“ в феврале первыми в мире. Буквально недавно завершился Сеждународный экономический форум „Россия — Исламский мир: KazanForum“», — перечислил Председатель Госсовета РТ.

При этом впереди большой избирательный цикл, саммит и игры БРИКС и еще много крупных мероприятий, которые также должны освещаться в прессе на самом высоком уровне, заключил Мухаметшин.

Фото: © Салават Камалетдинов/«Татар-информ»

Журналистское сообщество не стоит на месте и постоянно развивается, преодолевая различные трудности, заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Мы встречаем праздник с хорошим настроением, этот год получается очень событийным и насыщенным. Есть и сложные вопросы, но в жизни не бывает без трудностей. Нужно не стоять на месте, развиваться и искать пути обновления своей работы», — поделился он.

По итогам встречи были вручены государственные награды работникам медиасферы за большой вклад в развитие отрасли. Также участники встречи сделали общую фотографию.