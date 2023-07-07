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Мухаметшин заявил о крайней востребованности национальных традиций жителями Татарстана
Сохранение, изучение, развитие и трансляция языков, традиций и обычаев крайне востребованы жителями Татарстана. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
«Регулярно проводимые мероприятия при участии широкой общественности, будь то праздники, научные и образовательные форумы, концерты, показывают, что люди хотят знать свои корни, язык отца и матери, они хотят быть достойными продолжателями традиций своих предков», — подчеркнул Фарид Мухаметшин, участвовавший в заседании удаленно, с помощью видеосвязи.
Политик, являющийся заместителем председателя Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, также выразил уверенность, что Татарстан, как и другие регионы, приветствовал принятие «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», утвержденных указом Президента РФ Владимира Путина.
По мнению Мухаметшина, Татарстан объединил тюркские, славянские и финно-угорские народы, исламские и христианские цивилизационные и нравственные начала. «Из глубины веков берут свои истоки традиции толерантности и культурного плюрализма, доверия и уважения, чуткое понимание нужд и интересов друг друга. Это базовые ценности для многонационального Татарстана», — заверил он.
При этом Мухаметшин в доброжелательном этнонациональном фоне увидел не только исторически сложившуюся традицию, но и результат постоянной системной работы государственных органов, местного самоуправления, институтов гражданского общества, академического и экспертного сообщества.
Среди государственных институций спикер Госсовета упомянул Совет при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям, Координационный совет по делам соотечественников, Совет по реализации законодательства о языках РТ, Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования иностранных работников и Межведомственную рабочую группу по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, а среди общественных — Ассамблею народов РТ, председателем совета которой он является.
Кроме того, Мухаметшин затронул тему сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей. «С моей точки зрения, повышения внимания, в том числе в формате совета, требует пропаганда традиционных семейных ценностей. Формирование нравственных основ происходит изначально именно в семье, а затем — в школах и образовательных учреждениях», — убежден он.
Провел заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями сенатор Константин Косачев. В режиме видеосвязи в мероприятии также приняли участие Айрат Зарипов и Светлана Захарова — председатели комитетов Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и по социальной политике соответственно.
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