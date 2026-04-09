Мухаметшин заявил, что в России усиливают контроль за трудовыми мигрантами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Круглый стол, посвященный вопросам реализации миграционной политики в республике, прошел в Казани на площадке Дома дружбы народов Татарстана. Заседание провел почетный председатель Госсовета РТ и глава Ассамблеи народов республики Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.

Открывая встречу, он отметил, что в России обновились подходы к миграционной политике: принята новая концепция на 2026–2030 годы, на основе которой формируется обновленная правовая база. По его словам, с 2024 года принято 22 федеральных закона, направленных на усиление борьбы с незаконной миграцией, повышение общественной безопасности и ответственности работодателей.

Мухаметшин также сообщил, что в Государственной Думе рассматривается ряд новых инициатив, которые в ближайшее время могут быть приняты. Эти меры предусматривают расширение контроля за трудовыми мигрантами, их семьями и доходами, что должно усилить борьбу с нелегальной миграцией.

По его данным, в Татарстане сейчас находятся более 100 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Он подчеркнул, что такие показатели объясняются статусом республики как крупного промышленного центра, нуждающегося в рабочей силе: около 49% иностранных граждан приезжают сюда для трудовой деятельности.

Глава Ассамблеи народов Татарстана поручил органам власти, общественным объединениям и вузам продолжить работу по внедрению законодательных изменений, включая разъяснительную деятельность.

Он добавил, что для оперативного решения вопросов, с которыми обращаются иностранные граждане, необходимо наладить тесное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, национально-культурными автономиями и консульствами, а также активнее обмениваться опытом с другими регионами.

Отдельно Мухаметшин остановился на теме сохранения исторической памяти. Он напомнил, что в преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны значение этой работы возрастает. По его словам, нападение нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года стало началом тяжелого испытания, а решающую роль в Победе сыграли единство и сплоченность народов.

Он отметил, что эта тема особенно актуальна в Год воинской и трудовой доблести в Татарстане и Год единства народов России.

Мухаметшин призвал национально-культурные объединения активнее участвовать в сохранении памяти о героях войны, следить за состоянием мемориалов и захоронений, подчеркнув, что Ассамблея народов и Дом дружбы народов уже ведут значительную работу в этом направлении.

Также он обратил внимание на предстоящие выборы депутатов Государственной Думы. По его словам, общая задача – обеспечить достойное представительство Татарстана в федеральном парламенте. Он призвал руководителей национально-культурных автономий активно включиться в избирательную кампанию.

В завершение Мухаметшин подчеркнул, что общественная стабильность, межнациональное согласие и мир остаются ключевой ценностью, от которой зависят внутреннее единство и безопасность страны.

В заседании также участвовали руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин, представители профильных министерств и ведомств, муниципалитетов, вузов, национально-культурных объединений и молодежных организаций республики.