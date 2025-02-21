Мухаметшин: «Залог успешного будущего видим в достижении гармонии многоязычия»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана и глава Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Международным днем родного языка, который, по его словам, отмечается сегодня, 21 февраля, во всех уголках земного шара.

«В татарском народном эпосе «Идегей» говорится: «Не зная знака, не постигнешь речи. Не зная речи, не создашь страны». И это действительно так, сбережение родного языка для каждого народа – вопрос сохранения идентичности и национального менталитета», – убежден политик.

«В то же время, по данным современных исследований, число языков, на которых говорят жители планеты, постоянно уменьшается. Причины разные: глобализация, региональные конфликты, падение социального статуса языка в связи с сокращением численности этнической группы. Международная научная общественность ищет способы борьбы с этим явлением», – заметил Мухаметшин.

«В Российской Федерации насчитывается более 190 больших и малых народов, каждый из которых обладает многовековой историей, самобытной культурой и языковой средой. Вместе подобное многоцветье составляет общее достояние, уникальный источник внутренней силы страны. Именно поэтому вопросы сохранения и развития родных языков имеют важнейшее значение для обеспечения целостности государства, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений», – констатировал Председатель Госсовета РТ.

«В прошлом году Институтом языкознания РАН опубликована Программа по сохранению языков народов России, сформирован реестр из 155 живых языков. К сожалению, у многих из них ограничена сфера применения, а около трети – вообще под угрозой исчезновения. Признавая остроту и значимость данных вопросов, по поручению Президента РФ В. В. Путина готовится проект нового закона о языках, разрабатываются основы государственной языковой политики. Рассчитываем, что прописанные в них меры повысят жизнеспособность родных языков, помогут в реализации грамотной политики в этой чувствительной сфере как в стране, так и в ее регионах», – добавил Мухаметшин.

«Для Татарстана, в котором проживают представители более 170 национальностей, такой подход представляется единственно верным. Республика выступает примером для многих субъектов РФ по созданию равных возможностей для сбережения этнических культур и традиций. Уважая собственные корни, стремимся к тому, чтобы наш общий дом был комфортным и удобным для всех. Залог успешного будущего видим в достижении гармонии многоязычия, развитии национального образования, литературы и искусства, продвижении традиционных духовно-нравственных ценностей», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

«Конечно, многое зависит от нас самих, но если государство и общество заинтересованы в сохранении языкового многообразия, то языки будут жить. Желаю всем доброго здоровья, процветания и благополучия. И пусть Международный день родного языка станет истинным праздником мира, уважения и взаимопонимания!» – заключил Фарид Мухаметшин.