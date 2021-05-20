Мухаметшин: Заинск всегда отличался многовекторной работой в межнациональных отношениях

Заинск всегда положительно отличался многовекторной работой в области межнациональных отношений. Об этом заявил глава парламента, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин на выездном заседании президиума ассамблеи в Заинске, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

По словам Мухаметшина, в Заинском районе уделяется большое внимание изучению и сохранению родных языков, воспитанию молодого поколения, формированию принципов межнационального и межконфессионального мира и согласия.

«Русское, чувашское, кряшенское и другие национально-культурные общества серьезно вовлечены в процесс сохранения своего языка, культуры и обычаев. Это базовые ценности, которые мы должны сохранять и развивать. Опыт Заинска для нас представляется ценным», — сказал он.

Глава парламента подчеркнул, что муниципалитетам отводится ведущая роль в стабилизации и укреплении межэтнических отношений.

Он также отметил, что в местах компактного проживания тех или иных национальностей необходимо создавать условия, чтобы дети с малых лет имели возможность изучать и уверенно говорить на своем родном языке. Кроме того, по мнению Мухаметшина, «важно усилить меры по вовлечению молодежи в разного рода активности, чтобы оградить их от деструктивного влияния».

Руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев добавил, что в Заинском районе система национального дошкольного и школьного образования выстроена на высоком уровне. Он рекомендовал представителям городов и районов, принявшим участие в заседании, обратить внимание на позитивный опыт муниципалитета по работе с подрастающим поколением в области межнациональных отношений.