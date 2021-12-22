Мухаметшин: Задействовали более 170 волонтеров-единороссов для помощи в связи с Covid-19

В Татарстане задействовано более 170 волонтеров партии «Единая России» для оказания помощи гражданам в связи с пандемией Covid-19. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин на видеоконференции, сообщает пресс-служба парламента республики.

«На сегодняшний день по всей республике задействовано более 170 волонтеров-партийцев, имеется резерв для увеличения в случае изменения ситуации и необходимости дополнительных ресурсов, – сказал глава парламента. – Мы, как и все субъекты Российской Федерации, активно подключились к поддержке волонтеров, оказывающих помощь больным, малоимущим людям, проживающим в городах и селах».

По его словам, летом к работе подключили автоволонтеров для развоза продуктов питания и лекарств. «Мы их поддержали тем, что бесплатно предоставили топливные карты. Еще раз убеждаешься в том, что наш партийный актив, молодежь, волонтеры, медики очень ответственно подошли к этой проблеме, которую приходилось решать во время пандемии», – отметил Мухаметшин.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подчеркнул, что второй год подряд 80 тыс. волонтеров помогают жителям, медицинским работникам. «Многие трудятся без выходных и праздничных дней, отдают свои силы, время, ресурсы ради помощи тем, кто в это непростое время оказался в сложной жизненной ситуации. Партия с первых дней пандемии открыла волонтерские центры в каждом регионе, мобилизовав все партийные ресурсы», – заметил он.

Турчак сообщил, что в этом году волонтеры-водители партии совершили 287 тыс. выездов. «Они отвозили врачей на работу, с работы и ездили с ними на выезды к больным, помогали доставлять пациентов, лекарства в медицинские учреждения. Благодаря работе наших волонтеров-водителей мы почти полностью закрыли потребность врачей в транспорте. Это направление было и остается одним из самых востребованных, оно, безусловно, продолжается и сейчас», – констатировал он.

Секретарь генсовета партии добавил, что в этом году волонтеры «Единой России» доставили около 2 млн комплектов лекарств заболевшим гражданам, а также более 10 млн продуктовых наборов и порций горячего питания для медиков в «красных зонах».

Турчак заверил, что уже в весеннюю сессию Госдума рассмотрит вопрос об обязательном медицинском страховании волонтеров. Он также рекомендовал всем регионам оказывать максимальную поддержку волонтерам, активно сотрудничать и поддерживать волонтерское движение, как это делает Татарстан.