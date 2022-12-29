Мухаметшин: Задача единороссов – найти правильные решения и предложить их власти

На «Единой России» как на партии парламентского большинства лежит большая ответственность по политическому разъяснению ситуации, в которой оказалась страна из-за неблаговидных действий недружественных западных стран. Кроме того, задача единороссов в поиске оптимальных решений, которые могли бы использовать органы власти для развития страны. Такое мнение озвучил Председатель Госсовета РТ, Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Я рад тому, что члены нашей партии в большинстве – это подготовленные люди, которые не дают повода усомниться в справедливости наших действий. Это ответственные люди. Я свою миссию как Председатель парламента, как Секретарь регионального отделения “Единой России” вижу в таком общении с людьми, чтобы не прятаться, не уходить от сложных вопросов, а рассказывать, обсуждать. Это вызывает общее доверие к тебе и к партии в целом. Наша задача – найти правильные решения, предложить их власти, чтобы мы с прогнозом на некоторое будущее могли принимать решения, чтобы исключить недоверие людей», – сказал Мухаметшин.

По его словам, общее количество членов партии в Татарстане выросло со 129 до 134 тыс. человек, несмотря на фильтрацию кандидатов.

«Каждый новый член проходит проверку. Для нас важна лояльность, осознанная поддержка политической силы “Единой России”. Если человек сомневается или выступает против мер, которые принимаются руководством страны, – такие люди нам в партии не нужны. Пусть лучше они будут в очевидной оппозиции со своими идеями, которые мы будем обсуждать, аргументировать», – пояснил Мухаметшин.

Секретарь татарстанского отделения «Единой России» сегодня провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями СМИ, на которой рассказал о задачах и проектах партии.