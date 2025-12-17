Мухаметшин: За Татарстаном закрепился имидж надежного международного партнера

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан за первую четверть XXI века сумел стать узнаваемым не только в России, но и за ее пределами, выстроив устойчивые внешнеэкономические связи. Об этом заявил Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин в интервью «РБК Татарстан».

По его словам, экономика региона изначально была тесно интегрирована в систему мировых хозяйственных связей, что определило внимание к развитию международного сотрудничества. При этом все шаги в этой сфере осуществлялись во взаимодействии с федеральными органами власти и в рамках единой внешней политики Российской Федерации.

Мухаметшин отметил, что, несмотря на попытки международной изоляции России со стороны западных стран, Татарстану удается не только сохранять, но и развивать внешнеэкономические контакты, а также выстраивать новые форматы взаимодействия. Республика активно участвует в евразийских интеграционных процессах, развивает стратегическое партнерство со странами СНГ, БРИКС и ШОС, а также традиционно поддерживает тесные связи с государствами Исламского мира.

Отдельное значение, по его словам, имеет деятельность Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который возглавляет группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». Эта работа, подчеркнул Мухаметшин, включает взаимодействие с лидерами стран Глобального Юга и приобретает особую актуальность в условиях санкционных ограничений.

Председатель Госсовета также отметил вклад республики в развитие внешнеэкономического, культурного, научного и образовательного сотрудничества России. В Казани работают генеральные консульства Венгрии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, а также отделение посольства Белоруссии. «В Татарстан уже прибыли и приступили к работе индийские дипломаты, которые решают оргвопросы запуска Генконсульства Индии в Казани», – добавил спикер парламента.

«За республикой закрепился имидж стабильного и последовательно развивающегося региона, Татарстан получил международное признание как надежный и перспективный деловой партнер, открытый для взаимовыгодного сотрудничества», – обратил внимание Мухаметшин.

Республика регулярно становится площадкой для проведения крупных международных мероприятий. В их числе саммит БРИКС, форумы «Россия – Исламский мир: KazanForum» и «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», а также бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность». Эти мероприятия, подчеркнул Мухаметшин, оказывают заметное влияние на развитие международного экономического взаимодействия.